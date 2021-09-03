Кожевников считает, что игроки НХЛ сыграют на Олимпиаде в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) всё же примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Думаю, НХЛ всё же отправит своих спортсменов в Пекин. В 2018 году сборная России одержала победу. Естественно, что другие команды хотят реабилитироваться. В частности, речь идёт о Канаде», — сказал Кожевников RT.

3 сентября 2021 года IIHF объявила о договорённости с НХЛ относительно участия игроков лиги в Олимпийских играх в Пекине. При этом НХЛ может изменить решение в случае, если в лиге случится вспышка коронавируса и в календаре сезона не останется свободных дат для переноса.

Ранее Кожевников выразил мнение, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде поможет сборной России.