Кожевников считает, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде поможет сборной России

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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников считает, что отсутствие игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на зимних Олимпийских играх в Пекине может помочь сборной России достичь более высоких результатов.
Кожевников считает, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде поможет сборной России
  • РИА Новости

«Если НХЛ откажется от поездки на Игры, то у сборной России будет больше шансов выиграть золото и повторить результат четырёхлетней давности. Поэтому для нас такое развитие событий было бы выгодным. С другой стороны, с приездом легионеров из североамериканской лиги возрастают как конкуренция, так и внимание болельщиков. Так или иначе, решение Национальной хоккейной лиги не повлияет на престиж соревнований. На кону звание олимпийского чемпиона, его никто не отнимет. Поэтому для нас отсутствие легионеров — плюс», — сказал Кожевников RT.

В 2018 году игроки НХЛ не участвовали в Играх. Звание олимпийского чемпиона завоевала команда России.

Ранее Кожевников заявил, что заранее говорить о приезде игроков НХЛ на Олимпиаду не стоит.

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