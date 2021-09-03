Кожевников считает, что отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде поможет сборной России
- РИА Новости
«Если НХЛ откажется от поездки на Игры, то у сборной России будет больше шансов выиграть золото и повторить результат четырёхлетней давности. Поэтому для нас такое развитие событий было бы выгодным. С другой стороны, с приездом легионеров из североамериканской лиги возрастают как конкуренция, так и внимание болельщиков. Так или иначе, решение Национальной хоккейной лиги не повлияет на престиж соревнований. На кону звание олимпийского чемпиона, его никто не отнимет. Поэтому для нас отсутствие легионеров — плюс», — сказал Кожевников RT.
В 2018 году игроки НХЛ не участвовали в Играх. Звание олимпийского чемпиона завоевала команда России.
Ранее Кожевников заявил, что заранее говорить о приезде игроков НХЛ на Олимпиаду не стоит.