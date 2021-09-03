Sportsnet: НХЛ может наказывать и отстранять невакцинированных игроков в сезоне-2021/22

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) и профсоюз игроков согласовали протоколы на сезон-2021/22, связанные с коронавирусом.
Sportsnet: НХЛ может наказывать и отстранять невакцинированных игроков в сезоне-2021/22
  • Reuters

Как сообщает Sportsnet, игрок НХЛ сможет отказаться от вакцинации по религиозным причинам или по медицинским противопоказаниям. При этом в протоколе есть механизм наказания невакцинированных хоккеистов, которые не могут принимать участие в клубных делах. Если вакцинированный игрок сдаст положительный тест на коронавирус, то его болезнь будет восприниматься как обычная травма.

Вакцинированные спортсмены будут сдавать ПЦР-тесты каждые 72 часа, а невакцинированные — каждый день.

Также невакцинированные игроки не смогут пользоваться тренажёрным залом, посещать бассейн, сауну и другие заведения во время выезда. В гостинице невакцинированному хоккеисту не будет разрешаться общение в одной комнате с одноклубниками или другими представителями команды, исключение составят лишь полностью вакцинированные члены семьи.

Ранее вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что Александр Овечкин заранее предупредил его о решении НХЛ относительно ОИ.

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