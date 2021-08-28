Второе удаление Баринова, третье поражение «Спартака» и скандал в Грозном: чем запомнился шестой тур РПЛ

«Зенит» в четвёртый раз подряд обыграл ЦСКА и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 15 матчей, а Артём Дзюба вновь помог отличиться Сердару Азмуну. «Динамо» не смогло обыграть «Локомотив», несмотря на 24 удара по воротам, а «Рубин» продлил безвыигрышную серию во всех турнирах до четырёх встреч. Между тем «Спартак» под руководством Руя Витории потерпел третье поражение в национальном чемпионате, а во встрече «Ахмата» с «Арсеналом» разгорелся скандал из-за предположительного нарушения правил фейр-плей.

Беспроигрышная серия «Зенита» и связка Дзюбы с Азмуном

В преддверии перерыва на матчи сборных в РПЛ вновь сменился лидер. Им стал действующий чемпион страны «Зенит», в четвёртый раз подряд обыгравший ЦСКА в национальном первенстве. В результате подопечные Сергея Семака продлили сразу две беспроигрышные серии — в чемпионате России в целом и в противостоянии с московскими командами на своём поле в частности. Обе составляют 15 встреч и включают 11 побед и четыре ничьих.

Одним из главных событий матча ожидаемо стал триумфальный выход Артёма Дзюбы на замену. Он во второй раз в сезоне остался на скамейке, а шанс проявить себя получил менее чем за полчаса до окончания основного времени. В итоге ему хватило 18 минут, чтобы ассистировать Сердару Азмуну и набрать первый балл за результативность в нынешнем сезоне. Сам форвард бурно отреагировал на это событие, а после финального свистка опубликовал сообщение в социальных сетях: «Всех с победой. Наша связка в деле». Примечательно, что данный дуэт организовал уже 17-й гол на двоих. Пять раз ассистентом выступал иранец, 12 — россиянин.

Расточительность «Динамо» и последовательность Баринова

Выход «Зенита» на первое место стал возможен благодаря осечке «Динамо» в матче с «Локомотивом». Хозяевам не помогло даже присутствие на трибунах капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Подопечные Сандро Шварца устроили бомбардировку ворот Маринато Гилерме и исполнили в сумме 24 удара, но третий тур подряд не сумели забить больше одного мяча. Себастьян Шиманьски отметился точным выстрелом издали и ответил на очередной гол Фёдора Смолова. Тот в четвёртый раз за последние три встречи огорчил соперников и вошёл в топ-10 лучших бомбардиров в истории чемпионатов России (88 голов — столько же у Валерия Есипова), попутно испортив Антону Шунину впечатления от юбилейной, 300-й игры за бело-голубых.

В свою очередь, своеобразную серию продлил и Дмитрий Баринов, уже второй раз в нынешнем чемпионате удаленный с поля за две жёлтые карточки. И это особенно удивительно, ведь ранее подобного с ним не случалось на взрослом уровне. Примечательно, что в действиях опорника сборной России можно проследить соблюдение определённых временных интервалов. Если в игре с «Уфой» ему предъявили два горчичника с разницей в 29 минут, то на этот раз — с промежутком в полчаса. Однако главного тренера «Локомотива» не расстроило ни это событие, ни не самый впечатляющий дебют Алексиса Бека-Бека, ни всего один удар по воротам противника после перерыва.

«Мне кажется, это была самая лучшая игра на этом отрезке в чемпионате России. Темп матча не останавливался ни на секунду. Была отличная и интересная игра для фанатов. Были удачные моменты как у нас, так и у «Динамо». В первом тайме нам создавали проблемы, потому что «Динамо» играло в три опорника. К сожалению, не смогли создать большое количество моментов в концовке матча... Есть ли шансы увидеть Бека-Бека в основе в следующем матче? Мы его купили, чтобы он играл, а не сидел на лавке. Он сегодня показал, что у него качества есть. Там есть над чем работать, но видно, это игрок большого будущего», — цитирует Марко Николича «Чемпионат».

Продуктивность Кордобы и кризис «Рубина»

Если Бека-Бека является футболистом перспективы для «Локомотива», то для «Краснодара» Джон Кордоба уже успел стать лидером и главной силой. Колумбиец забивал в последних четырёх матчах, а в двух из них ещё и выступил в роли ассистента. Всё это помогло ему завершить стартовый отрезок чемпионата с семью результативными действиями (5 + 2) в активе и выйти в лидеры РПЛ по системе «гол + пас». При этом его передача на Алексея Ионова стала шедевральной: форвард грудью сделал скидку на партнёра и позволил тому «расстрелять» Юрия Дюпина. Как итог, заслуженное звание лучшего игрока встречи.

Противостояние «Краснодара» и «Рубина» запомнилось обилием опасных моментов и 29 ударами по воротам в исполнении обеих команд, но казанцы не смогли огорчить Матвея Сафонова (0:2) и продлили неудачную серию. С учётом Лиги конференций, они не смогли добиться победы уже в четвёртой встрече подряд. Не помогло даже появление на поле свежеприобретённого защитника Монтассара Талби. Ещё одним неприятным итогом стало пополнение лазарета. К Хвиче Кварацхелии, Джордже Деспотовичу и Олегу Шатову добавился Михаил Костюков. Форвард был вынужден покинуть поле уже на 28-й минуте, а во втором тайме замену попросил и Хван Ин Бём, у которого сводило ноги. По этой причине Леонид Слуцкий и не согласился с мнением о спаде в игре коллектива, указав на наличие кадровых проблем.

«Сильно ударило отсутствие Деспотовича и Кварацхелии. Потому что это наши ключевые игроки группы атаки. Естественно, у нас нет полноценных замен этих футболистов. Достаточно сложно вести особенно атакующие действия, когда много строится на этих игроках», — цитирует главного тренера пресс-служба «Рубина».

Фиаско «Спартака» и претензии к Соболеву

В свою очередь, в тяжёлом положении находится и действующий серебряный призёр чемпионата России. Но если у «Рубина» это можно объяснить травмами, то у «Спартака» проблемы прежде всего игровые. Подопечные Руя Витории с огромным трудом создают моменты у ворот противника и в этот раз смогли отличиться только после стандарта — подача углового завершилась скидкой Самуэля Жиго и точным ударом Романа Зобнина. Но удержать преимущество не удалось. Хозяева пропустили дважды за шесть минут — и оба раза не без попустительства Айртона. В первом случае бразилец остался против двух футболистов соперника и решил не закрывать ни одного из них, а во втором упустил будущего автора результативной передачи Дмитрия Воробьёва. В подобных условиях для победы гостям не понадобилась и «помощь» со стороны арбитров. До начала встречи многие насторожились из-за присутствия в судейской бригаде Алексея Стипиди — предположительно брата наставника молодёжной команды сочинцев Дмитрия Стипиди.

«Спартак» потерпел третье поражение в шести турах, вследствие чего атмосфера вокруг команды вновь накалилась до предела. Затишье нарушила Зарема Салихова, в крайне уничижительной форме высказавшаяся о квалификации главного тренера, а сам Витория был вынужден отвечать на вопросы об отставке в ходе пресс-конференции. Появились слухи о будущих сменщиках португальца, в числе которых фигурирует и бывший наставник Доменико Тедеско. Продолжает разгораться и конфликт с фанатами, в очередной раз вывесившими баннер в адрес Александра Соболева. Как стало известно, причиной их недовольства является тот факт, что накануне встречи четвёртого тура с «Уралом» нападающий был замечен в ресторане.

«Нападающий решил вечером отметить подписание нового соглашения в компании партнёров по команде. Основная претензия болельщиков «Спартака» в том, что футболисты пошли в ресторан за день до игры с «Уралом». Именно это является главным мотивом баннеров, которые были на игре с «Сочи», — заявил источник «Чемпионату».

Неоднозначное поведение Бериши и объяснение Талалаева

Матч между «Ахматом» и «Арсеналом» получился богатым на события и вполне мог запомниться как благодаря эффектному голу туляков дальним ударом, так и голу грозненцев на 95-й минуте. Но всё это оказалось в тени эпизода, случившегося в середине первого тайма. Защитник гостей Урош Радакович заметил, что его партнёру по команде требуется медицинская помощь и покатил мяч в сторону боковой линии, но тому не позволил уйти в аут резко ускорившийся Бернард Бериша. Косовар одним движением убрал защитника и исполнил передачу на Мохамеда Конате, впоследствии оказавшуюся результативной.

По этому поводу между сторонами разгорелся конфликт. Сам Бериша заявил, что не видел падения оппонента, а откидку мяча Радаковичем принял за технический брак. Подобное заявили и в самом «Ахмате», при этом напомнив «Арсеналу» об случае трёхлетней давности.

«На 91-й минуте забила команда соперника точно такой мяч. Когда Иванов лежал на поле, Комбаров отдал передачу, скинули, забили. Это было ещё более обидно. Мы не показывали это футболистам, но тренерский штаб был в курсе. Поэтому вы и видели, что мы проявили больше эмоций, чем игроки. Игроки недопонимали, что произошло, а тренерский штаб высказал партнёрам напротив, что извините, но у вас был такой же эпизод, вы поступили так же. Ничего здесь такого. В благородство играть не надо», — заявил Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Судя по всему, главный тренер грозненцев напомнил о моменте в концовке матча 21-го тура РПЛ сезона-2017/18. Тогда двое футболистов «Ахмата» столкнулись друг с другом, вследствие чего владевший мячом Олег Иванов получил травму и рухнул на газон. Туляки не остановились и уже спустя несколько секунд Артём Дзюба помог отличиться Горану Чаушичу. Примечательно, что именно сербу понадобилась помощь врачей во встрече шестого тура нынешнего чемпионата.

Неудивительно, что в «Арсенале» обвинили противника в нарушении принципов фейр-плей и отметили, что эти два эпизода нельзя сравнивать. По словам туляков, «там никто не лежал на газоне, никто не выбивал мяч в аут, никто не акцентировал внимание на травме партнёра».