Слуцкий — о матче с «Краснодаром»: соперник использовал наши ошибки

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Слуцкий — о матче с «Краснодаром»: соперник использовал наши ошибки

«Краснодар» использовал наши ошибки, а мы его — нет. У нас были моменты, особенно в первой половине. Они были даже более явными, чем у соперника», — приводит РИА Новости слова Слуцкого.

По его словам, во второй половине игры у футболистов «Рубина» накопилась усталость.

«Единственную атакующую замену мы провели ещё в первой половине. Поэтому у нас не было игроков, которые усилили бы игру со скамейки», — пояснил Слуцкий.

После шести туров «Рубин» занимает пятое место с 11 очками, «Краснодар» — шестое с девятью баллами.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» обыграл «Рубин» в шестом туре РПЛ.

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