Бека-Бека оценил свой дебютный матч за «Локомотив»

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Французский полузащитник Алексис Бека-Бека прокомментировал свой дебют в составе «Локомотива» в матче шестого тура чемпионата России по футболу с «Динамо» (1:1).
Бека-Бека оценил свой дебютный матч за «Локомотив»

«У меня хорошие впечатления от матча, мы сыграли очень важную встречу, ведь это дерби. Это был настоящий вызов для нас. Я счастлив быть здесь, мне надо работать больше, готовиться к следующим играм», — приводит слова французского футболиста «Чемпионат».

По мнению игрока, «Локомотив» — хороший клуб, поскольку регулярно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Я думаю, это хороший выбор для меня, я смогу тут показать свои лучшие качества», — сказал он.

Бека-Бека вышел на поле на 73-й минуте игры.

«Динамо» набрало 13 очков и опустилось на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Зенит». «Локомотив» с 12 баллами занял четвёртое место.

Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча с «Динамо».

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