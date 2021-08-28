Бека-Бека оценил свой дебютный матч за «Локомотив»
«У меня хорошие впечатления от матча, мы сыграли очень важную встречу, ведь это дерби. Это был настоящий вызов для нас. Я счастлив быть здесь, мне надо работать больше, готовиться к следующим играм», — приводит слова французского футболиста «Чемпионат».
По мнению игрока, «Локомотив» — хороший клуб, поскольку регулярно играет в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
«Я думаю, это хороший выбор для меня, я смогу тут показать свои лучшие качества», — сказал он.
Бека-Бека вышел на поле на 73-й минуте игры.
«Динамо» набрало 13 очков и опустилось на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Зенит». «Локомотив» с 12 баллами занял четвёртое место.
Ранее главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча с «Динамо».