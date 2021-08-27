Николич: игра с «Динамо» — лучшая в текущем сезоне для «Локомотива

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал результат матча шестого тура чемпионата России по футболу между московскими «Локомотивом» и «Динамо» (1:1).

«Если посмотреть на статистику, то мы команда, которая забила больше всех во втором тайме. Думаю, что игра с «Динамо» — лучшая в текущем сезоне для «Локомотива», — заявил в эфире «Матч ТВ» сербский специалист.

По его словам, железнодорожники отлично действовали все 95 минут игры. Он также констатировал, что «Динамо» создало гораздо меньше опасных моментов у ворот «Локомотива».

«Динамо» набрало 13 очков и опустилось на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Зенит». «Локомотив» с 12 баллами занял четвёртое место.

Ранее сообщалось, что «Динамо» поделило очки с «Локомотивом» в шестом туре РПЛ.