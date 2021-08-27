«Динамо» поделило очки с «Локомотивом» в шестом туре РПЛ

Короткая ссылка
«Динамо» поделило очки с «Локомотивом» в шестом туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
«Динамо» поделило очки с «Локомотивом» в шестом туре РПЛ
  • @fclokomotiv
  • Twitter

Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев гол на свой счёт записал Себастьян Шиманьски (41-я минута).

На 94-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил Дмитрий Баринов. 

У гостей отличился Фёдор Смолов (23-я минута), что позволило ему выйти на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России.

«Динамо» набрало 13 очков и опустилось на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Зенит». «Локомотив» с 12 баллами занял четвёртое место.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Глушкова помог «Химкам» сыграть вничью с «Нижним Новгородом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить