«Динамо» поделило очки с «Локомотивом» в шестом туре РПЛ

«Динамо» поделило очки с «Локомотивом» в шестом туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Встреча на «ВТБ Арене» завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев гол на свой счёт записал Себастьян Шиманьски (41-я минута).

На 94-й минуте «Локомотив» остался в меньшинстве. Вторую жёлтую карточку получил Дмитрий Баринов.

У гостей отличился Фёдор Смолов (23-я минута), что позволило ему выйти на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России.

«Динамо» набрало 13 очков и опустилось на второе место в турнирной таблице РПЛ, пропустив вперёд «Зенит». «Локомотив» с 12 баллами занял четвёртое место.

Ранее сообщалось, что гол Дениса Глушкова помог «Химкам» сыграть вничью с «Нижним Новгородом».