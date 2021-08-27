Гол Глушакова помог «Химкам» сыграть вничью с «Нижним Новгородом» в РПЛ

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«Химки» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» в шестом туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.
Гол Глушакова помог «Химкам» сыграть вничью с «Нижним Новгородом» в РПЛ
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Встреча завершилась со счётом 1:1. 

На 35-й минуте голом отметился защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов. На 54-й «Химки» восстановили паритет благодаря точному удару Дениса Глушакова с пенальти.

На 88-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.

«Нижний Новгород» набрал восемь очков и вышел на восьмое место в таблице. «Химки» с шестью баллами расположились на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Урал» на своём поле поделил очки с «Ростовом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

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