Гол Глушакова помог «Химкам» сыграть вничью с «Нижним Новгородом» в РПЛ
- @fc_khimki
Встреча завершилась со счётом 1:1.
На 35-й минуте голом отметился защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов. На 54-й «Химки» восстановили паритет благодаря точному удару Дениса Глушакова с пенальти.
На 88-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.
«Нижний Новгород» набрал восемь очков и вышел на восьмое место в таблице. «Химки» с шестью баллами расположились на 11-й строчке.
Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Урал» на своём поле поделил очки с «Ростовом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.