Гол Глушакова помог «Химкам» сыграть вничью с «Нижним Новгородом» в РПЛ

«Химки» сыграли вничью с «Нижним Новгородом» в шестом туре чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Встреча завершилась со счётом 1:1.

На 35-й минуте голом отметился защитник «Нижнего Новгорода» Алексей Козлов. На 54-й «Химки» восстановили паритет благодаря точному удару Дениса Глушакова с пенальти.

На 88-й минуте «Химки» остались в меньшинстве после удаления Ильи Камышева.

«Нижний Новгород» набрал восемь очков и вышел на восьмое место в таблице. «Химки» с шестью баллами расположились на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что екатеринбургский «Урал» на своём поле поделил очки с «Ростовом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.