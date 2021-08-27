«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в шестом туре РПЛ

Екатеринбургский «Урал» на своём поле поделил очки с «Ростовом» в матче шестого тура чемпионата России по футболу сезона-2021/22.

Встреча на «Екатеринбург Арене» завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев гол на свой счёт записал Артём Максименко (81-я минута). У гостей отличился Дмитрий Полоз (76-я).

На данный момент «Ростов» занимает 14-е место с пятью очками. «Урал» с двумя набранными баллами располагается на последней, 16-й строчке.

Ранее сообщалось, что более 1 тыс. человек обеспечат безопасность на матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Локомотивом».