«Урал» сыграл вничью с «Ростовом» в шестом туре РПЛ
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Встреча на «Екатеринбург Арене» завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев гол на свой счёт записал Артём Максименко (81-я минута). У гостей отличился Дмитрий Полоз (76-я).
На данный момент «Ростов» занимает 14-е место с пятью очками. «Урал» с двумя набранными баллами располагается на последней, 16-й строчке.
Ранее сообщалось, что более 1 тыс. человек обеспечат безопасность на матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Локомотивом».