Более тысячи человек обеспечат безопасность на матче «Динамо» — «Локомотив»

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Более тысячи человек обеспечат безопасность на матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Динамо» и «Локомотивом».
Более тысячи человек обеспечат безопасность на матче «Динамо» — «Локомотив»
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Для обеспечения общественной безопасности во время матча будут задействованы свыше 650 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии России и порядка 100 сотрудников полиции», —  говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

Встреча между «Динамо» и «Локомотивом» состоится 27 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 по мск.

Ранее сообщалось, что гол Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ.

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