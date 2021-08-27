Более тысячи человек обеспечат безопасность на матче «Динамо» — «Локомотив»
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«Для обеспечения общественной безопасности во время матча будут задействованы свыше 650 сотрудников контрольно-распределительных служб и частных охранных организаций, более 300 военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии России и порядка 100 сотрудников полиции», — говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.
Встреча между «Динамо» и «Локомотивом» состоится 27 августа на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало игры — в 19:00 по мск.
Ранее сообщалось, что гол Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в матче шестого тура РПЛ.