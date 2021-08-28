Гончаренко заявил, что «Краснодар» мог обыграть «Рубином» с более крупным счётом

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко прокомментировал итоги матча шестого тура чемпионата России по футболу с «Рубином» (2:0).

«Качество атаки у нас было на высоком уровне, мы разнообразно и весело нападаем, при этом имеем проблемы в обороне», — приводит слова наставника горожан «Матч ТВ».

По словам Гончаренко, «Краснодар» пока не можем выступить в максимально оптимальном составе.

«Мы имели моменты, где могли увеличивать наше преимущество. И нас выручил Матвей Сафонов», — добавил он.

После шести туров «Рубин» занимает пятое место с 11 очками, «Краснодар» — шестое с девятью баллами.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал результат с «Краснодаром».