Упущенное лидерство: как «Динамо» нанесло 24 удара по воротам и сыграло вничью с «Локомотивом» в РПЛ

«Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» в шестом туре чемпионата России по футболу. Подопечные Сандро Шварца нанесли 24 удара по воротам противника, но не смогли взять три очка и сохранить лидерство в РПЛ. Матч на «ВТБ Арене» завершился со счётом 1:1. Фёдор Смолов отличился в третьей встрече подряд и с шестью голами возглавил гонку бомбардиров, а Себастьян Шиманьски дальним ударом сравнял счёт. Также встреча запомнилась дебютом экс-полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека и вторым удалением в сезоне Дмитрия Баринова.

Град ударов по воротам «Локомотива»

«Динамо» справедливо стало одним из главных ньюсмейкеров на старте чемпионата России по футболу. Подопечные Сандро Шварца впечатляюще выступили в первых пяти турах и сенсационно возглавили турнирную таблицу чемпионата. В свете этого противостояние с «Локомотивом» приобретало важнейшее значение для бело-голубых, а в зависимости от его результата можно было делать более далекоидущие выводы о перспективах команды в сезоне.

После первых пяти матчей «Динамо» занимало второе место в РПЛ по числу забитых мячей (девять), уступая по этому показателю только «Зениту». Но одно дело записать на свой счёт 28 ударов по воротам во встрече с «Уралом», и совсем другое — повторить подобное в противостоянии с одним из лидеров чемпионата России, обладающим одной из самых крепких оборонительных линий в стране. И бело-голубые подтвердили, что их конвейер по производству опасных моментов продолжает работать даже в подобных условиях.

По итогам московского дерби команда Шварца укрепилась в статусе лидера лиги по числу ударов по воротам. «Локомотив» испытывал огромные трудности в противостоянии с предпочитающими вертикальный футбол соперниками и позволил 24 раза побеспокоить Маринато Гилерме. Один Арсен Захарян пробил десять раз, четыре раза — Денис Макаров, трижды — Никола Моро. Тем примечательнее, что отличился в итоге Себастьян Шиманьски. В нынешнем сезоне поляк демонстрирует завидную продуктивность, а в его послужном списке значится уже три гола.

Феноменальная реализация Смолова

По числу нанесённых ударов «Динамо» в четыре раза превзошло «Локомотив». Уже в первом тайме они создали себе серьёзный задел (15:5), но колоссальным он стал по итогам второго. Причиной тому стало крайне неоднозначное выступление железнодорожников. Подопечные Марко Николича внезапно перестали навязывать оппоненту контригру и большую часть отрезка были сосредоточены исключительно на оборонительных действиях.

По итогам первого тайма складывалось впечатление, что сербский специалист великолепно подготовился к противостоянию с лидером чемпионата. На правом фланге обороны появился Дмитрий Живоглядов, призванный сдерживать как левого вингера Захаряна, так и регулярно поддерживавшего атаку левого фулбека Диего Лаксальта. При этом Дмитрий Рыбчинский занял место на левом краю полузащиты, а Франсуа Камано — в паре с Фёдором Смоловым в нападении, вследствие чего Виталий Лисакович оказался на скамейке запасных. Продолжились и эксперименты в центре защиты, где на этот раз дуэт составили Пабло и Тин Едвай.

И ставка на пару Смолов — Камано себя всецело оправдала. И если второй был близок к голу, но ему помешала штанга, то первый продолжил демонстрировать фантастический уровень реализации. Фёдор отличился в третьем матче подряд и с шестью голами вышел на первое место в гонке бомбардиров РПЛ. Причём для этого ему оказалось достаточно полумомента, который он создал на пару с Рыбчинским. Нападающий с помощью элегантной подкидки обыгрался с партнёром, стянул на себя четырёх соперников и неотразимо пробил в дальний угол.

Неудачный дебют Бека-Бека

В целом произошедшее после перерыва лишь подтвердило тенденцию, сложившуюся на старте сезона РПЛ. Ранее «Локомотив» уже неудачно проводил вторые таймы, вследствие чего чуть было не терял очки. Причём подобное произошло не только в играх с ЦСКА и «Краснодаром», уступавшими ему в счёте и жаждущими отыграться, но даже в противостоянии с «Зенитом». Стоит напомнить, что с 50-й минуты петербуржцы находились в меньшинстве, что не помешало им создать ряд опасных эпизодов у ворот Гилерме.

Пока стоит лишь гадать, почему не самый активный в прессинге «Локомотив» большими силами отходит назад во второй половине. Возможно, причина в недостаточной физической готовности или в том, что противникам удаётся адаптироваться к его быстрым выходам из обороны в атаку. Так или иначе, железнодорожники вновь провалили второй тайм и чудом сохранили ничейный результат.

Одним из главных событий данного отрезка стало появление на поле новоиспечённого игрока красно-зелёных Алексиса Бека-Бека. Бывший хавбек «Кана» вышел на 73-й минуте, но оставил скорее негативное впечатление. Для представителя своего амплуа он слишком часто ошибался в передачах (67% точности пасов), передерживал мяч, а в обороне был недостаточно цепок. Кроме того, в самой концовке он ещё и получил жёлтую карточку.

Переплюнуть его сумел лишь Дмитрий Баринов, уже во второй раз в сезоне не доигравший матч до конца. Как и во встрече с «Уфой», полузащитник «Локомотива» получил две жёлтые карточки и был вынужден покинуть поле. Правда, в этот раз удаление произошло на 94-й минуте и не сильно сказалось на результате.

У «Динамо» же со знаком минус себя проявил Константин Тюкавин, не использовавший несколько верных шансов отличиться. Юного нападающего подводила то неудачная обработка, то реализация. Так, в середине второго тайма он пытался сыграть на добивании, но не попал в ворота с пяти метров.

Таким образом, «Динамо» не смогло добиться победы во встрече с «Локомотивом» и уйти на перерыв на матчи сборных в ранге лидера чемпионата России. С 13 баллами бело-голубые расположились на второй строчке, пропустив вперёд «Зенит». «Локомотив» также потерял одну позицию, уступая по дополнительным показателям «Сочи» (оба — по 12 очков).