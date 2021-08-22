Дубль Смолова с передач Жемалетдинова, серия Кордобы и 33 навеса гостей: как «Локомотив» победил «Краснодар» в РПЛ

«Локомотив» обыграл «Краснодар» в пятом туре чемпионата России по футболу. Встреча на стадионе «РЖД Арена» завершилась со счётом 2:1. В составе хозяев дубль оформил Фёдор Смолов, дважды отличившийся после передач Рифата Жемалетдинова. У гостей автором единственного гола стал Джон Кордоба, забивший в третьем матче подряд.

Если не брать в расчёт громкую вывеску и относительно высокое положение команд в турнирной таблице, матч между «Локомотивом» и «Краснодаром» был полон интриг и любопытных сюжетных линий. Лидер железнодорожников последних лет Гжегож Крыховяк возвращался на «РЖД Арену», чтобы встретиться со своей бывшей командой, а Матвей Сафонов и Сергей Петров занимали место в старте после небольшого перерыва. Что касается москвичей, то Марко Николичу также пришлось заметно перекроить состав, что было вызвано прежде всего травмами ведущих исполнителей.

Так, во встрече пятого тура «Локомотив» недосчитался сразу двух футболистов, в игре с «Зенитом» вышедших на поле с первых минут. Речь идёт о правом защитнике Дмитрии Живоглядове и нападающем Зе Луише. Оба стали своего рода жертвами Далера Кузяева, неоправданно грубо действовавшего в отборе. Можно было предположить, что данные потери заставят сербского тренера изменить схему, но тот решил не отходить от излюбленной 4-4-2. В итоге в обороне расположился номинально правый хавбек Дмитрий Рыбчинский, а пару Фёдору Смолову в атаке составил Виталий Лисакович.

Помимо прочего, Николич решил оставить в запасе центрального защитника Пабло, а место рядом с экс-футболистом леверкузенского «Байера» Тином Едваем занял Станислав Магкеев. Возможно, это было связано как со склонностью бразильца к позиционным ошибкам, так и его недостатком скорости — или со способностью россиянина действовать под давлением и организовывать быстрый выход из обороны в атаку с помощью первого паса (очень важное качество в условиях матча с активно прессингующим коллективом).

И после первого тайма можно было смело сказать, что Марко Николич полностью превзошёл Виктора Гончаренко. «Краснодар» ожидаемо прессинговал большими силами и предоставлял «Локомотиву» возможности для проведения их фирменных скоростных контрвыпадов. Первое наказание за слишком авантюрный стиль последовало уже на седьмой минуте, когда сразу четверо хозяев оказались против трёх гостей у границы штрафной. У Рифата Жемалетдинова было сразу три опции для передачи, но он выбрал самую надёжную из них — лучшего бомбардира коллектива Фёдора Смолова. Тот открылся в правом полуфланге и неотразимо пробил в дальний угол. Стоит отметить, что у россиянина могло и не быть такой свободы, если бы не ошибка Кристиана Рамиреса. Эквадорец не заметил, что Егор Сорокин уже контролирует забегание Лисаковича, и тоже отвлёкся на белоруса, вследствие чего не сумел своевременного выдвинуться на второго форварда противника.

В итоге только в первой половине «Локомотив» ещё трижды убегал в опасные контратаки, в ходе которых его футболистам противостояло либо равное число оппонентов, либо меньшее. К 33-й минуте Смолов вполне мог оформить хет-трик, но ограничился лишь дублем. Верного шанса отличиться его лишил Лисакович, откровенно пожадничавший в процессе одного из выпадов. Фёдор вновь был без опеки, но белорус хоть и эффектно уложил на газон защитника, но пробил прямо в руки Сафонову. Жемалетдинов был более рационален и вновь доверился форварду сборной России, записав на свой счёт вторую голевую передачу.

Здесь отдельно стоит обратить внимание на Смолова, на старте нынешнего сезона вновь демонстрирующего поразительную реализацию. Если верить Understat, то в этой встрече его показатель ожидаемых голов (xG) составил всего 0,47, что не помешало ему отличиться дважды. В футболе подобное называется термином overperformance (выступление выше ожидаемого) и считается, что обычно спортсмену не удаётся сохранять подобную продуктивность на длительных отрезках. Но Фёдор придерживается данного ритма с начала 2021 года.

«Краснодар» же временами хоть и очень активно зажимал оппонента на его трети поля, но в остальном смотрелся достаточно предсказуемо и одномерно. Подопечные Гончаренко ожидаемо играли первым номером, делая колоссальный акцент на подачи с флангов. Только за первый тайм южане исполнили 14 кроссов в штрафную, а по истечении 90 минут таковых набралось аж 33 — рекорд клуба в нынешнем сезоне. Для сравнения, у оппонентов забросов было значительно меньше — всего пять.

Проблема в том, что подачи в район 11-метровой отметки не приносили «быкам» практически никаких дивидендов. Джон Кордоба отчаянно боролся то с Едваем, то с Магкеевым, но за всю встречу выиграл всего две из пяти верховых дуэлей. Такая же статистика и у Виктора Классона (2/5). Как итог — минимум опасных эпизодов у ворот Маринато Гилерме в первой половине и необходимость что-то менять.

Гончаренко поступил довольно неожиданно и выпустил центрального защитника Кайо вместо флангового хавбека Алексея Ионова. Тот занял позицию в обороне, Александр Черников поднялся в опорную зону, а Реми Кабелла стал тяготеть к правой бровке. И хоть в плане структуры игры это не принесло положительных изменений, создать опасность у ворот Гилерме получилось. Вышедший на поле бразилец оказался расторопнее всех при розыгрыше углового и сотряс перекладину.

В подобных условиях лидерские качества проявил Кордоба. Приобретённый у «Герты» за €20 млн нападающий продолжил оправдывать вложенные в него средства и на протяжении второго тайма практически в одиночку пытался вырвать ничью в матче пятого тура. Классная работа корпусом и силовой дриблинг не раз помогали ему вскрывать оборону противника, а в итоге привели к результативной атаке. Колумбиец получил мяч в штрафной после эффектной передачи Классона пяткой, продавил Едвая и ударил точно в дальний угол. Джон отличился в третьей встрече подряд и довёл общее число голов до четырёх, что позволило ему выйти на второе место в гонке бомбардиров. На первом же расположился Смолов, который и был признан главным героем матча.

В последние минуты встречи железнодорожники оказались под колоссальным давлением, а в попытке максимально усилить защиту даже были вынуждены выпустить Пабло. Однако на большее «быков» не хватило. Обилие забросов в штрафную красно-зелёных так ни к чему и не привело. По сути, единственным опасным моментом стал удар Классона с лёта из-за пределов штрафной, с которым не без труда справился Гилерме.

«Локомотив» впервые по ходу сезона забил первым и относительно уверенно сохранил победный счёт, что позволило ему укрепиться в группе лидеров. По набранным очкам он сравнялся с «Зенитом», а уступает только «Динамо». Правда, уже вечером его может обойти «Рубин», имеющий матч в запасе. «Краснодар» же остался с шестью баллами и расположился в середине таблицы.