Соболев прокомментировал слухи о заговоре в «Спартаке»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев дал понять, что не знает ни о каком заговоре в московском клубе.
Соболев прокомментировал слухи о заговоре в «Спартаке»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Я живу футболом! Заговоры не для меня. Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я всё прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и которую хотят видеть, команда не показывает игру», — написал Соболев в Instagram.

Он признался, что находится не в лучшей форме, поэтому усиленно трудится на тренировках.

«Я прекрасно понимаю наших болельщиков, они хотят видеть победы команды и хорошую игру. Пока нет ни того, ни другого. Поэтому начинаются претензии к нам, и они оправданны», — добавил Соболев.

СМИ ранее сообщали, что часть игроков столичной команды сформировали коалицию против главного тренера Руя Витории.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ничью красно-белых с тульским «Арсеналом» в пятом туре Российской премьер-лиги.

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