Рианчо не исключил возвращения в «Спартак» в случае отставки Витории
«Чемпионат только стартовал, Руй Витория пока к нему только адаптируется. Дайте ему поработать. Я думаю, что нужно набраться терпения, тогда и результаты придут. Возвращение в «Спартак»? Это отличный клуб. Думаю, что очень немногие тренеры могут сказать «Спартаку» нет», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».
После пяти туров «Спартак» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав семь очков.
Ранее Кавазашвили заявил, что «Спартак» начинает прогрессировать.