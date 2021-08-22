Рианчо не исключил возвращения в «Спартак» в случае отставки Витории

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ничью красно-белых с тульским «Арсеналом» (1:1) в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Чемпионат только стартовал, Руй Витория пока к нему только адаптируется. Дайте ему поработать. Я думаю, что нужно набраться терпения, тогда и результаты придут. Возвращение в «Спартак»? Это отличный клуб. Думаю, что очень немногие тренеры могут сказать «Спартаку» нет», — цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

После пяти туров «Спартак» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, набрав семь очков.

Ранее Кавазашвили заявил, что «Спартак» начинает прогрессировать.