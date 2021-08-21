Кавазашвили считает, что «Спартак» начинает прогрессировать
- @fcsm_official
«Команда двигается. «Спартак» старается и прогрессирует. Но команде не хватает немного везения. Жиго бил головой несколько раз, хотя бы один из ударов точно должен был залететь в сетку», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».
По мнению бывшего вратаря «Спартака», голкипер красно-белых Александр Максименко стал проявлять характер и начал играть намного лучше в тех аспектах, в которых ранее он был слаб.
«Он читает мои высказывания по его игре и делает выводы. Это радует», — отметил Кавазашвили.
Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью с «Арсеналом».