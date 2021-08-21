Кавазашвили считает, что «Спартак» начинает прогрессировать

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Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу «Арсенал» — «Спартак» (1:1).
Кавазашвили считает, что «Спартак» начинает прогрессировать
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«Команда двигается. «Спартак» старается и прогрессирует. Но команде не хватает немного везения. Жиго бил головой несколько раз, хотя бы один из ударов точно должен был залететь в сетку», — приводит слова Кавазашвили «Чемпионат».

По мнению бывшего вратаря «Спартака», голкипер красно-белых Александр Максименко стал проявлять характер и начал играть намного лучше в тех аспектах, в которых ранее он был слаб.

«Он читает мои высказывания по его игре и делает выводы. Это радует», — отметил Кавазашвили.

Ранее бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал ничью с «Арсеналом».

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