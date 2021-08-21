Червиченко заявил, что арбитр помог «Спартаку» не проиграть в Туле
- РИА Новости
«Арбитр Москалёв помог «Спартаку» удержать ничейный результат — он в этом матче играл за красно-белых», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».
По его словам, арбитр должен был ставить пенальти в ворота «Спартака» в дополнительное время.
«Самое интересное, что VAR даже не стала рассматривать этот эпизод. Система работала в одну сторону, что и спасло спартаковцев от поражения», — пояснил Червиченко.
Полузащитник тульской команды Даниил Хлусевич в добавленное ко второму тайму время упал в чужой штрафной площади. Однако арбитр не стал назначать 11-метровый. Судья наказал полузащитника жёлтой карточкой за симуляцию.
Ранее бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев также дал оценку возможному пенальти.