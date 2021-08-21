Экс-арбитр ФИФА Николаев дал оценку возможному пенальти в матче «Арсенал» — «Спартак»

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Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев считает, что главный судья матча пятого тура чемпионата России по футболу «Арсенал» — «Спартак» (1:1) Владимир Москалёв принял правильное решение, когда не назначил пенальти в компенсированное время.
Экс-арбитр ФИФА Николаев дал оценку возможному пенальти в матче «Арсенал» — «Спартак»
  • РИА Новости

«Нет, там пенальти не было, никаких дискуссий тут быть не может. Хлусевич пытается обыграть двух игроков и при этом пытается очень картинно упасть», — приводит слова Николаева РИА Новости.

По его мнению, позиция арбитра была оптимальной, поэтому он прекрасно видел эпизод в штрафной площади «Спартака».

«Очевидно, что игрок намеренно хочет обмануть судью своим действием», — пояснил Николаев.

Полузащитник тульской команды Даниил Хлусевич в добавленное ко второму тайму время упал в чужой штрафной площади. Однако арбитр не стал назначать 11-метровый. Судья наказал полузащитника жёлтой карточкой за симуляцию.

Ранее экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко заявил, что главный тренер красно-белых Руй Витория уже ждёт отставку.

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