Калиниченко: Витория уже ждёт отставку и хочет свалить из «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал ничью в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Я не знаю, чего можно требовать от этих футболистов. Похоже, что они не могут. Есть много объективных и субъективных причин, почему не могут, и они всем известны. От тренера я тоже ничего не могу требовать после того, что ему подкинула Зарема Салихова. Он уже ждёт отставку и хочет свалить», — написал Калиниченко в своём Twitter.

В начале августа клуб покинул спортивный директор Дмитрий Попов. Причиной ухода функционер назвал публичное давление, которое оказывала на него супруга владельца клуба Зарема Салихова.

Ранее Витория заявил об отсутствии кризиса в «Спартаке».