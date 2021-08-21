Витория заявил об отсутствии кризиса в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Арсеналом» в Туле (1:1).

«Кризисом я это не назову. Конечно, когда команда не выигрывает, это всегда непросто. Но это не кризис, а своего рода испытание. Не вижу, чтобы кто-то жаловался на что-то. Надо просто продолжать работу», — сказал португальский специалист.

Он добавил, что «Спартак» будет двигаться только вперёд, а он возьмёт с собой футболистов, которые разделяют его взгляды.

«Тем, кто их не разделяет, тут не место», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «Спартак» не сумел одержать победу над тульским «Арсеналом» в матче пятого тура РПЛ.