Витория заявил об отсутствии кризиса в «Спартаке»
- РИА Новости
«Кризисом я это не назову. Конечно, когда команда не выигрывает, это всегда непросто. Но это не кризис, а своего рода испытание. Не вижу, чтобы кто-то жаловался на что-то. Надо просто продолжать работу», — сказал португальский специалист.
Он добавил, что «Спартак» будет двигаться только вперёд, а он возьмёт с собой футболистов, которые разделяют его взгляды.
«Тем, кто их не разделяет, тут не место», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что «Спартак» не сумел одержать победу над тульским «Арсеналом» в матче пятого тура РПЛ.