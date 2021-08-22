Федотов высказался о поражении от «Крыльев Советов»

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На самом деле матч разделился на то, что было до забитого мяча, когда мы хорошо комбинировали и создавали острые моменты, но в этот момент нам не удалось забить. Соперник забил мяч, хотя мы говорили, что нужно быть внимательнее при фланговых передачах. Ничего сложного там не было, но секундная невнимательность стоила нам пропущенного мяча. Из острого запомнится, когда Сослан Джанаев отбил перед собой и было добивание. Это всё, что сопернику удалось в быстрых атаках. Второй тайм, понятно, соперник играет по счёту, а мы приложили много сил и стараний. Пытались вскрыть массированную оборону. Было много предпосылок, выход один на один. На последних секундах был момент, когда оппонент ценой нарушения спас, но судья это не увидел. Хочу отдать должное своим ребятам, было непросто — погодные условия. Однако и темп был хороший, мы не развалились, не позволили сопернику много создать в контригре. Второй тайм чётко сыграли в этом плане», — приводит слова Федотова пресс-служба «Крыльев Советов».

Ранее сообщалось, что гол Сергеева принёс «Крыльям Советов» победу над «Сочи» в РПЛ.