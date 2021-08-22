Малафеев оценил слаженные действия «Уфы» в обороне в игре с «Зенитом»

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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился впечатлениями от игры санкт-петербургской команды в матче пятого тура чемпионата России по футболу с «Уфой» (1:1).
Малафеев оценил слаженные действия «Уфы» в обороне в игре с «Зенитом»
  • РИА Новости

«Не стоит относиться к «Уфе» как к средней команде. Уфимцы очень хорошо играют в оборонительный футбол и качественно выходят в контратаки», — цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

По его мнению, во втором тайме «Уфа» имела большое количество моментов, а её футболисты высоко прессинговали и заставляли ошибаться игроков «Зенита». 

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что у него нет претензий к Артёму Дзюбе в матче с «Уфой».

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