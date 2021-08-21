Семак заявил, что у него нет претензий к Дзюбе в матче с «Уфой»
- РИА Новости
«Артём сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет», — цитирует Семака пресс-служба санкт-петербургской команды.
Дзюба вышел на поле в стартовом составе. 32-летний форвард провёл на поле 71 минуту, однако результативными действиями не отметился.
В составе «Зенита» мяч забил Малком. У «Уфы» отличился Гамид Агаларов.
Ранее Семак заявил, что «Зенит» сам виноват в упущенной победе в игре с «Уфой».