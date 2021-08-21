Семак заявил, что у него нет претензий к Дзюбе в матче с «Уфой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с «Уфой» (1:1) и действия на поле форварда Артёма Дзюбы.

«Артём сегодня старался и хорошо работал для команды, поэтому никаких претензий к нему нет», — цитирует Семака пресс-служба санкт-петербургской команды.

Дзюба вышел на поле в стартовом составе. 32-летний форвард провёл на поле 71 минуту, однако результативными действиями не отметился.

В составе «Зенита» мяч забил Малком. У «Уфы» отличился Гамид Агаларов.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» сам виноват в упущенной победе в игре с «Уфой».