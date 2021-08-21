Семак о ничьей с «Уфой»: «Зенит» сам виноват в упущенной победе

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу с «Уфой» (1:1).
Семак о ничьей с «Уфой»: «Зенит» сам виноват в упущенной победе
  • РИА Новости

«Я считаю, что мы доминировали по количеству моментов. Соперник, за исключением концовки, ничего не создал у наших ворот. Забили, но затем «привезли» себе сами — поэтому и нет победы», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

В составе «Зенита» забил Малком, у хозяев отличился Гамид Агаларов.

«Уфа» имеет пять очков после пяти туров и идёт на 11-м месте. «Зенит» набрал 11 очков и опустился на вторую строчку в турнирной таблице.

Ранее защитник «Ахмата» Александр Пуцко заявил, что арбитр правильно удалил Харина в матче с ЦСКА.

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