Семак о ничьей с «Уфой»: «Зенит» сам виноват в упущенной победе
- РИА Новости
«Я считаю, что мы доминировали по количеству моментов. Соперник, за исключением концовки, ничего не создал у наших ворот. Забили, но затем «привезли» себе сами — поэтому и нет победы», — заявил Семак в эфире «Матч ТВ».
В составе «Зенита» забил Малком, у хозяев отличился Гамид Агаларов.
«Уфа» имеет пять очков после пяти туров и идёт на 11-м месте. «Зенит» набрал 11 очков и опустился на вторую строчку в турнирной таблице.
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