Защитник «Ахмата» Пуцко заявил, что арбитр правильно удалил Харина в матче с ЦСКА 

Защитник «Ахмата» Александр Пуцко прокомментировал результат матча пятого тура чемпионата России по футболу в Москве между ЦСКА и «Ахматом» (2:0).

«Удаление, наверное, было. Первая жёлтая карточка точно была. Вторая, думаю, тоже. Харин пошёл в стык», — приводит слова Пуцко «Спорт-Экспресс».

По словам защитника, в меньшинстве у команды из Грозного не было практически никаких шансов добиться положительного результата.

«ЦСКА — это сильная команда. 11 на 11 играть было бы тяжело, а тут в меньшинстве», — добавил он.

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин на 23-й минуте получил вторую жёлтую карточку и вынужден был покинуть поле.

Ранее главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий заявил, что замена Алана Дзагоева была плановой.