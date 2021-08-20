В «Локомотиве» подтвердили травму Зе Луиша

Пресс-служба московского «Локомотива» подтвердила информацию о травме нападающего Зе Луиша.

«Он получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдёт медицинское обследование для уточнения характера травмы», — приводит слова представителя пресс-службы клуба Sport24.

30-летний нападающий из Кабо-Верде в текущем сезоне провёл три матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Ранее стали известны подробности возможного перехода полузащитника Алексиса Бека-Бека из французского «Кана» в «Локомотив».



