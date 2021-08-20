В «Локомотиве» подтвердили травму Зе Луиша
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«Он получил повреждение на сегодняшней тренировке команды. В ближайшее время легионер пройдёт медицинское обследование для уточнения характера травмы», — приводит слова представителя пресс-службы клуба Sport24.
30-летний нападающий из Кабо-Верде в текущем сезоне провёл три матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.
Ранее стали известны подробности возможного перехода полузащитника Алексиса Бека-Бека из французского «Кана» в «Локомотив».