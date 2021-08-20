СЭ: контракт Бека-Бека с «Локомотивом» будет рассчитан на пять лет

Стали известны подробности возможного перехода полузащитника Алексиса Бека-Бека из французского «Кана» в московский «Локомотив».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», 20-летний игрок перейдёт в «Локомотив» в общей сложности за €7 млн с учётом бонусов. Его зарплата составит примерно €800 тыс. в год, а контракт с клубом будет рассчитан на пять лет.

В сезоне-2020/21 полузащитник принял участие в 27 матчах за «Кан» в Лиге-2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что Бека-Бека 20 августа прилетит в Москву для подписания контракта с «Локомотивом».