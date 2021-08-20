L'Equipe: Бека-Бека 20 августа прилетит в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»

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Полузащитник французского «Кана» Алексис Бека-Бека в ближайшее время перейдёт в московский «Локомотив».
L'Equipe: Бека-Бека 20 августа прилетит в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
  • Reuters

Как сообщает L'Equipe, сумма трансфера 20-летнего игрока составит €6 млн без учёта бонусов, а сам хавбек должен прилететь в Москву 20 августа для подписания контракта с железнодорожниками.

В сезоне-2020/21 полузащитник принял участие в 27 матчах за «Кан» в Лиге-2 и Кубке Франции, в которых ему удалось отметиться одним забитым мячом.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» купит полузащитника «Кана» за €7 млн.

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