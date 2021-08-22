Футбольный агент Лахтер — об Игнатьеве: очень наглый и высокомерный тип
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«Думаю, Игнатьев закончил — для меня это очевидно. Очень наглый и высокомерный тип», — приводит слова Лахтера «Матч ТВ».
По словам агента, Игнатьев прочитал в своей жизни всего две книги.
«Сейчас «Рубин» его выставил на трансфер. Плюс его постоянно штрафуют за разные нездоровые вещи», — напомнил Лахтер.
Форвард перешёл в «Рубин» из «Краснодара» в начале 2020 года. В нынешнем сезоне Игнатьев выходил на поле в трёх матчах всех турниров, но результативными действиями не отметился.
Ранее агент Игнатьева подтвердил интерес к футболисту со стороны бельгийского клуба «Зюлте-Варегем».