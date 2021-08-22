Футбольный агент Лахтер — об Игнатьеве: очень наглый и высокомерный тип

Короткая ссылка
Футбольный агент Деннис Лахтер поделился мнением о нападающем казанского «Рубина» Иване Игнатьеве.
Футбольный агент Лахтер — об Игнатьеве: очень наглый и высокомерный тип
  • © ФК «Рубин»

«Думаю, Игнатьев закончил — для меня это очевидно. Очень наглый и высокомерный тип», — приводит слова Лахтера «Матч ТВ».

По словам агента, Игнатьев прочитал в своей жизни всего две книги.

«Сейчас «Рубин» его выставил на трансфер. Плюс его постоянно штрафуют за разные нездоровые вещи», — напомнил Лахтер.

Форвард перешёл в «Рубин» из «Краснодара» в начале 2020 года. В нынешнем сезоне Игнатьев выходил на поле в трёх матчах всех турниров, но результативными действиями не отметился.

Ранее агент Игнатьева подтвердил интерес к футболисту со стороны бельгийского клуба «Зюлте-Варегем».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить