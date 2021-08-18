Агент Игнатьева подтвердил интерес к футболисту со стороны бельгийского «Зюлте-Варегем»

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Алан Агузаров, агент нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева, прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны бельгийского футбольного клуба «Зюлте-Варегем».
Агент Игнатьева подтвердил интерес к футболисту со стороны бельгийского «Зюлте-Варегем»
  • © ФК «Рубин»

«От «Зюлте-Варегем» заинтересованность действительно есть. Пока всё на уровне общения, точно ничего сказать нельзя. Есть определённые нюансы, в том числе и финансовые. Все понимают максимальные возможности «Зюлте-Варегем» по зарплате, идёт обсуждение процентного соотношения выплат зарплаты между двумя клубами», — цитирует Агузарова Sport24.

По его словам, речь идёт об аренде, так как бельгийцы не смогут потянуть полноценный трансфер. Кроме того, агент подчеркнул, что футболист хочет играть и его не устраивает текущая ситуация в казанском клубе. При этом Агузаров отмечает, что «Зюлте-Варегем» и «Урал» являются не единственными вариантами для продолжения карьеры игрока.

«Является ли аренда в Европу приоритетом? Самое главное — получать игровое время, приоритет только такой. Участвует ли Слуцкий в выборе клуба? Нет, Слуцкий никак не участвует в этом процессе, инициатива исходит только от нас», — добавил агент.

Форвард перешёл в «Рубин» из «Краснодара» в начале 2020 года. В нынешнем сезоне Игнатьев выходил на поле в трёх матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что бельгийский клуб хочет арендовать футболиста «Рубина» Игнатьева.

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