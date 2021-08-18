«Чемпионат»: бельгийский клуб хочет арендовать футболиста «Рубина» Игнатьева
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Об этом сообщает «Чемпионат».
Отмечается, что у 22-летнего игрока есть ещё вариант с арендой в «Урал», но он склоняется к переходу в зарубежный клуб.
При этом главным вопросом для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она вообще включена и какая будет сумма.
В нынешнем сезоне Игнатьев выходил на поле в трёх матчах «Рубина» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.
Ранее сообщалось, что «Рубин» и «Урал» обсуждают аренду Игнатьева.