«Чемпионат»: бельгийский клуб хочет арендовать футболиста «Рубина» Игнатьева

Бельгийский футбольный клуб «Зюлте-Варегем» ведёт переговоры по поводу возможной аренды нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева.

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что у 22-летнего игрока есть ещё вариант с арендой в «Урал», но он склоняется к переходу в зарубежный клуб.

При этом главным вопросом для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она вообще включена и какая будет сумма.

В нынешнем сезоне Игнатьев выходил на поле в трёх матчах «Рубина» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и «Урал» обсуждают аренду Игнатьева.