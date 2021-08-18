«Чемпионат»: бельгийский клуб хочет арендовать футболиста «Рубина» Игнатьева

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Бельгийский футбольный клуб «Зюлте-Варегем» ведёт переговоры по поводу возможной аренды нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева.
«Чемпионат»: бельгийский клуб хочет арендовать футболиста «Рубина» Игнатьева
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что у 22-летнего игрока есть ещё вариант с арендой в «Урал», но он склоняется к переходу в зарубежный клуб.

При этом главным вопросом для интересующихся клубов является опция выкупа: будет ли она вообще включена и какая будет сумма.

В нынешнем сезоне Игнатьев выходил на поле в трёх матчах «Рубина» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что «Рубин» и «Урал» обсуждают аренду Игнатьева.

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