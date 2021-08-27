СМИ: «Локомотив» может подписать полузащитника нидерландского «Утрехта»

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Московский «Локомотив» проявляет интерес к полузащитнику нидерландского «Утрехта» Гирано Керку.
СМИ: «Локомотив» может подписать полузащитника нидерландского «Утрехта»
  • ©fcutrecht.nl

По сообщениям De Telegraaf, «Локомотив» может подписать 25-летнего нидерландского полузащитника. Керк второй год подряд близок к уходу из «Утрехта», но клуб отказывается продавать футболиста.

В минувшем сезоне Керк принял участие в 36 матчах чемпионата Нидерландов, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.

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