Смолов вернулся на чистое первое место в гонке бомбардиров РПЛ

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов возглавил бомбардирскую гонку Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2021/22.

В шестом туре РПЛ Смолов забил гол в ворота московского «Динамо». Таким образом, на счету у форварда шесть голов в чемпионате.

Ближайшие преследователи Смолова — нападающий «Зенита» Сердар Азмун и форвард «Уфы» Гамид Агаларов — в своём активе имеют по пять голов.

В настоящий момент на «ВТБ Арене» «Динамо» встречается с «Локомотивом». Счёт первого тайма — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» узнал соперников по групповому этапу Лиги Европы УЕФА сезона-2021/22.