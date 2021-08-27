Рыбус раскритиковал обращение пресс-службы «Локомотива» к Крыховяку
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Мне кажется, что пост клуба — это некрасиво, вот и всё», — приводит слова Рыбуса РИА Новости.
По словам футболиста, в «Локомотиве» никак не отреагировали на то, что он написал.
«У нас не было цели как-то жёстко играть против него, мы против всех играем агрессивно. Его уход — это часть футбола, я понимаю эту ситуацию», — пояснил он.
После победы над «Краснодаром» в пятом туре Российской премьер-лиги со счётом 2:1 пресс-служба «Локомотива» опубликовала несколько фотографий с минувшей игры, на которых изображён расстроенный Крыховяк, и подписала пост так: «Выбирай правильные цвета».
Крыховяк перешёл в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом. Причём впоследствии он говорил, что решение о трансфере было принято без него.
Ранее в «Локомотиве» сообщили, что не хотели оскорбить Крыховяка своим постом в соцсетях.