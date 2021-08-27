Рыбус раскритиковал обращение пресс-службы «Локомотива» к Крыховяку

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Защитник московского футбольного клуба «Локомотив» Мацей Рыбус дал оценку действиям пресс-службы столичного клуба, которая опубликовала пост с экс-полузащитником железнодорожников Гжегожем Крыховяком.
Рыбус раскритиковал обращение пресс-службы «Локомотива» к Крыховяку
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мне кажется, что пост клуба — это некрасиво, вот и всё», — приводит слова Рыбуса РИА Новости.

По словам футболиста, в «Локомотиве» никак не отреагировали на то, что он написал.

«У нас не было цели как-то жёстко играть против него, мы против всех играем агрессивно. Его уход — это часть футбола, я понимаю эту ситуацию», — пояснил он.

После победы над «Краснодаром» в пятом туре Российской премьер-лиги со счётом 2:1 пресс-служба «Локомотива» опубликовала несколько фотографий с минувшей игры, на которых изображён расстроенный Крыховяк, и подписала пост так: «Выбирай правильные цвета».

Крыховяк перешёл в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом. Причём впоследствии он говорил, что решение о трансфере было принято без него.

Ранее в «Локомотиве» сообщили, что не хотели оскорбить Крыховяка своим постом в соцсетях.

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