В «Локомотиве» сообщили, что не хотели оскорбить Крыховяка своим постом в соцсетях

В пресс-службе московского футбольного клуба «Локомотив» прокомментировали свою публикацию в социальных сетях с экс-полузащитником команды Гжегожем Крыховяком, ныне выступающим за «Краснодар».

«Мы всю неделю готовились к матчу с «Краснодаром», была выбрана стратегия, в которой мы хотели обыграть цвета «Локомотива» и «Краснодара». У обоих клубов доминирующий цвет — зелёный, это то общее у соперников, которое нам показалось интересно обыграть», — приводит слова представителя пресс-службы железнодорожников «Чемпионат».

Кроме того, в клубе посчитали интересным тот факт, что нападающий «Локо» Фёдор Смолов раньше играл за «Краснодар», а Крыховяк выступал за красно-зелёных. При этом пресс-служба отмечает, что концепция с «правильными цветами» и Смоловым была обыграна ещё до матча, из-за чего и было решение снова использовать её уже с Крыховяком.

«Наш SMM-отдел не хотел оскорбить Крыховяка. Цели ему насолить или подколоть тоже не было. Просто правильные цвета в нашем понимании — это цвета «Локомотива». Да, реакция на публикацию была неоднозначной, но ещё раз подчёркиваем: никакого негативного посыла в адрес нашего бывшего футболиста не было», — подчеркнули в пресс-службе.

В «Локомотиве» также пожелали Крыховяку удачи в новом клубе.

После победы над «Краснодаром» в пятом туре Российской премьер-лиги со счётом 2:1 пресс-служба «Локомотива» опубликовала несколько фотографий с минувшей игры, на которых изображён расстроенный Крыховяк, и подписала пост так: «Выбирай правильные цвета».

Крыховяк перешёл в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом. Причём впоследствии он говорил о том, что решение о данном трансфере было принято без него.

Ранее Илья Геркус назвал стыдом и позором пост «Локомотива» с Крыховяком в соцсетях.