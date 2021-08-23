Геркус назвал стыдом и позором пост «Локомотива» с Крыховяком в соцсетях

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал публикацию клуба в соцсетях, на которой был изображён экс-полузащитник команды Гжегож Крыховяк, ныне выступающий за «Краснодар».

«Стыд и позор. Сначала игроки на поле, потом клуб. Стыд ещё не только в содержании поста, абсолютно неуважительном прежде всего к самим себе, своей истории, а в том, что цвета клуба «Локомотив» неправильные. «Локо» не красно-зелёно-белые, хотя хоккеисты могут и путать», — написал Геркус в Twitter.

После победы над «Краснодаром» в пятом туре Российской премьер-лиги со счётом 2:1 пресс-служба «Локомотива» опубликовала несколько фотографий с минувшей игры, на которых изображён расстроенный Крыховяк, и подписала пост так: «Выбирай правильные цвета».

Крыховяк перешёл в «Краснодар» из «Локомотива» этим летом. Причём впоследствии он говорил о том, что решение о данном трансфере было принято без него.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко остался недоволен игрой Крыховяка в матче с «Локомотивом».