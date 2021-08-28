«Краснодар» представил гимн клуба, написанный Хансом Циммером

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Футбольный клуб «Краснодар» перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином» представил свой новый гимн.
«Краснодар» представил гимн клуба, написанный Хансом Циммером
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба краснодарского коллектива, автором гимна является немецкий композитор Ханс Циммер, а аранжировкой занимался Антон Беляев.

Циммер известен написанием музыки к многим кинофильмам и компьютерным играм. Он является обладателем премии «Оскар», двукратным лауреатом «Золотого глобуса», а также трёхкратным обладателем «Грэмми».

«Краснодар» обыграл «Рубин» со счётом 2:0.

Ранее Виктор Гончаренко заявил, что «Краснодар» мог обыграть «Рубин» с более крупным счётом.

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