«Краснодар» представил гимн клуба, написанный Хансом Циммером
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба краснодарского коллектива, автором гимна является немецкий композитор Ханс Циммер, а аранжировкой занимался Антон Беляев.
Циммер известен написанием музыки к многим кинофильмам и компьютерным играм. Он является обладателем премии «Оскар», двукратным лауреатом «Золотого глобуса», а также трёхкратным обладателем «Грэмми».
«Краснодар» обыграл «Рубин» со счётом 2:0.
Ранее Виктор Гончаренко заявил, что «Краснодар» мог обыграть «Рубин» с более крупным счётом.
Когда ожидание того стоило🔥 Только что на матче #КраснодарРубин мы презентовали наш клубный гимн, написанный Хансом Циммером в аранжировке Антона Беляева!— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 27, 2021
Теперь на каждый домашний матч российских турниров команды будут выходить под эту музыку. Осталось дождаться полных трибун! pic.twitter.com/hVOVpwZLJh