Достижение «Шерифа», характер «Шахтёра» и судейство Карасёва: чем завершилась квалификация Лиги чемпионов

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Владимир Зайвый
Тираспольский «Шериф» первым в истории молдавского футбола пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтёр» одолел «Монако» Александра Головина благодаря автоголу в дополнительное время второго матча. «Бенфика» не пустила дальше ПСВ, выстояв вдесятером в ответной игре. Российский арбитр Сергей Карасёв показал семь жёлтых карточек и поставил пенальти в победной встрече «Янг Бойз» с «Ференцварошем». RT рассказывает об основных событиях заключительного этапа квалификации ЛЧ.
Чем завершилась квалификация Лиги чемпионов
  • Александр Головин в матче с донецким «Шахтёром»
  • globallookpress.com
  • © VItalii Kliuiev

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа и стали известны все возможные соперники «Зенита», которые могут ему достаться после жеребьёвки (она пройдёт вечером 26 августа). По итогам квалификации к 26 командам, напрямую попавшим в основной раунд, добавились ещё шесть клубов. Ими стали «Бенфика», «Мальмё», «Ред Булл Зальцбург», «Шахтёр», «Шериф» и «Янг Бойз».

Для российских болельщиков самым интригующим в раунде плей-офф было противостояние донецкого «Шахтёра» с «Монако», за который выступает Александр Головин.

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Первый матч в Монако закончился для подопечных Нико Ковача неудачно. Единственный мяч в этой игре записал на свой счёт Педриньо, который был одним из семи бразильцев «Шахтёра» на поле и одним из 11 — в заявке. Головин отыграл 60 минут и успел за это время создать голевой момент не только для себя, но и для партнёров, но с реализацией у «Монако» возникли проблемы.

Ответная встреча в Харькове проходила совсем по другому сценарию. «Шахтёр» полностью отдал инициативу и едва не поплатился за это. Монегаски активно провели первый тайм и вышли вперёд по сумме двух матчей. Виссам Бен-Йеддер оформил дубль, а Головин едва не стал автором результативной передачи, когда после его штрафного Бенуа Бадьяшиль пробил в штангу.

После перерыва у украинского клуба был всего один удар в створ ворот «Монако», но он оказался точным. Марлос вскоре после выхода на замену разобрался в чужой штрафной и отыграл один мяч. Гости попытались вернуть себе преимущество, но не успели до конца основного времени. В дополнительное же произошла настоящая катастрофа — Рубен Агилар превратил простой пас в своей штрафной в автогол. «Шахтёр» добился ничьей и вышел в основной раунд. При жеребьёвке он, как и «Зенит», окажется в третьей корзине.

Настоящую сенсацию преподнёс молдавский «Шериф». Клуб из Тирасполя первым в истории своей страны пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Свой путь он начал с первого квалификационного раунда и в первых шести матчах обыграл соперников с общим счётом 11:2. За путёвку в основной раунд турнира оставалось поспорить с гораздо более опытным загребским «Динамо».

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Первый матч в Тирасполе обернулся для хорватов разгромом. «Шериф», которым руководит бывший капитан «Зенита» Юрий Вернидуб, забил три безответных мяча. Малиец Адама Траоре оформил дубль, а со вторым мячом ему помог молдаванин Энрике Луваннор. Интересно, что в компенсированное время он покинул поле, и команда осталась вообще без доморощенных игроков, в то время как загребцы начинали матч с девятью хорватами в стартовом составе. В ответной встрече «Шериф» мастерски сыграл от обороны и добился нулевой ничьей, которая позволила добиться высшего достижения в истории молдавского футбола.

Также довольно необычно видеть в числе участников группового этапа шведский «Мальмё». Клубам из этой страны не удавалось пробиться в основную стадию ЛЧ последние шесть лет. В 2015 году этого сумел добиться тот же «Мальмё», начав выступление со второго квалификационного раунда.

В этот раз шведам пришлось начинать свой еврокубковый путь с ещё более ранней стадии. Они последовательно прошли латвийскую «Ригу», финский ХИК и шотландский «Рейнджерс», а последним барьером на их пути был болгарский «Лудогорец». Добраться до последнего круга квалификации во многом помог хорват Антонио-Мирко Чолак — он забил пять мячей и возглавил бомбардирский рейтинг турнира, а также получил вызов на ближайший матч сборной с Россией.

В играх с «Лудогорцем», правда, Чолак отличиться не смог, но за него постарался серб Велько Бирманчевич. Вместе с норвежцем Йо Инге Бергетом он принёс «Мальмё» победу со счётом 2:0 в первом матче, а в ответной встрече поставил соперников в затруднительное положение, когда забил в концовке первого тайма. Болгарский клуб ту встречу выиграл со счётом 2:1, но всё же отправился в Лигу Европы.

Противостояние «Янг Бойз» и «Ференцвароша» получилось пока самым ожесточённым в этом розыгрыше турнира. В первом матче швейцарцы остались в меньшинстве уже на 25-й минуте, когда счёт был 1:1, но сумели забить ещё два мяча. Венгерский клуб сумел только сократить отставание благодаря дублю Франка Боли.

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Ответную встречу обслуживала бригада российского арбитра Сергея Карасёва, который показал шесть жёлтых карточек игрокам «Ференцвароша» (ещё одна досталась швейцарцам). В середине второго тайма два «горчичника» получил Аисса Лайдуни, из-за чего хозяевам пришлось доигрывать матч вдесятером. К тому времени счёт был 2:2, а в концовке «Янг Бойз» дожал соперника.

Ещё один пример стойкости продемонстрировала «Бенфика». Португальский клуб, отправивший «Спартак» в Лигу Европы, боролся в раунде плей-офф с голландским ПСВ. На своём поле лиссабонцы взяли верх со счётом 2:1 благодаря голам Рафаэла Силвы, которому ассистировал украинец Роман Яремчук, и Юлиана Вайгля.

Выездной поединок сложился для них тяжело. Уже в первом тайме поле покинул защитник Лукас Вериссимо, умудрившийся получить два предупреждения за полчаса. ПСВ очень старался вскрыть оборону португальцев, но она оказалась неприступной. Ни один из восьми ударов в створ не достиг цели. Не помогли даже замены, в результате которых голландцы почти 20 минут провели с четырьмя нападающими. «Бенфика» всё-таки прошла дальше и попала в одну корзину с «Зенитом».

Ещё одну путёвку разыгрывали австрийский «Ред Булл Зальцбург» и датский «Брондбю». В отличие от других команд, они стартовали в Лиге чемпионов сразу с раунда плей-офф. Австрийцы изначально были фаворитами в этом противостоянии и закономерно одержали две победы со счётом 2:1.

Оба победных гола забил молодой американец Бренден Ааронсон, причём в одной встрече он отличился на десятой минуте, а в другой — на последней. Победа «Ред Булла» означала, что Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и поднялась на девятое место.

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