Достижение «Шерифа», характер «Шахтёра» и судейство Карасёва: чем завершилась квалификация Лиги чемпионов

Тираспольский «Шериф» первым в истории молдавского футбола пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Донецкий «Шахтёр» одолел «Монако» Александра Головина благодаря автоголу в дополнительное время второго матча. «Бенфика» не пустила дальше ПСВ, выстояв вдесятером в ответной игре. Российский арбитр Сергей Карасёв показал семь жёлтых карточек и поставил пенальти в победной встрече «Янг Бойз» с «Ференцварошем». RT рассказывает об основных событиях заключительного этапа квалификации ЛЧ.

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа и стали известны все возможные соперники «Зенита», которые могут ему достаться после жеребьёвки (она пройдёт вечером 26 августа). По итогам квалификации к 26 командам, напрямую попавшим в основной раунд, добавились ещё шесть клубов. Ими стали «Бенфика», «Мальмё», «Ред Булл Зальцбург», «Шахтёр», «Шериф» и «Янг Бойз».

Для российских болельщиков самым интригующим в раунде плей-офф было противостояние донецкого «Шахтёра» с «Монако», за который выступает Александр Головин.

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Первый матч в Монако закончился для подопечных Нико Ковача неудачно. Единственный мяч в этой игре записал на свой счёт Педриньо, который был одним из семи бразильцев «Шахтёра» на поле и одним из 11 — в заявке. Головин отыграл 60 минут и успел за это время создать голевой момент не только для себя, но и для партнёров, но с реализацией у «Монако» возникли проблемы.

Ответная встреча в Харькове проходила совсем по другому сценарию. «Шахтёр» полностью отдал инициативу и едва не поплатился за это. Монегаски активно провели первый тайм и вышли вперёд по сумме двух матчей. Виссам Бен-Йеддер оформил дубль, а Головин едва не стал автором результативной передачи, когда после его штрафного Бенуа Бадьяшиль пробил в штангу.

После перерыва у украинского клуба был всего один удар в створ ворот «Монако», но он оказался точным. Марлос вскоре после выхода на замену разобрался в чужой штрафной и отыграл один мяч. Гости попытались вернуть себе преимущество, но не успели до конца основного времени. В дополнительное же произошла настоящая катастрофа — Рубен Агилар превратил простой пас в своей штрафной в автогол. «Шахтёр» добился ничьей и вышел в основной раунд. При жеребьёвке он, как и «Зенит», окажется в третьей корзине.

Настоящую сенсацию преподнёс молдавский «Шериф». Клуб из Тирасполя первым в истории своей страны пробился в групповой этап Лиги чемпионов. Свой путь он начал с первого квалификационного раунда и в первых шести матчах обыграл соперников с общим счётом 11:2. За путёвку в основной раунд турнира оставалось поспорить с гораздо более опытным загребским «Динамо».

Первый матч в Тирасполе обернулся для хорватов разгромом. «Шериф», которым руководит бывший капитан «Зенита» Юрий Вернидуб, забил три безответных мяча. Малиец Адама Траоре оформил дубль, а со вторым мячом ему помог молдаванин Энрике Луваннор. Интересно, что в компенсированное время он покинул поле, и команда осталась вообще без доморощенных игроков, в то время как загребцы начинали матч с девятью хорватами в стартовом составе. В ответной встрече «Шериф» мастерски сыграл от обороны и добился нулевой ничьей, которая позволила добиться высшего достижения в истории молдавского футбола.

Также довольно необычно видеть в числе участников группового этапа шведский «Мальмё». Клубам из этой страны не удавалось пробиться в основную стадию ЛЧ последние шесть лет. В 2015 году этого сумел добиться тот же «Мальмё», начав выступление со второго квалификационного раунда.

В этот раз шведам пришлось начинать свой еврокубковый путь с ещё более ранней стадии. Они последовательно прошли латвийскую «Ригу», финский ХИК и шотландский «Рейнджерс», а последним барьером на их пути был болгарский «Лудогорец». Добраться до последнего круга квалификации во многом помог хорват Антонио-Мирко Чолак — он забил пять мячей и возглавил бомбардирский рейтинг турнира, а также получил вызов на ближайший матч сборной с Россией.

В играх с «Лудогорцем», правда, Чолак отличиться не смог, но за него постарался серб Велько Бирманчевич. Вместе с норвежцем Йо Инге Бергетом он принёс «Мальмё» победу со счётом 2:0 в первом матче, а в ответной встрече поставил соперников в затруднительное положение, когда забил в концовке первого тайма. Болгарский клуб ту встречу выиграл со счётом 2:1, но всё же отправился в Лигу Европы.

Противостояние «Янг Бойз» и «Ференцвароша» получилось пока самым ожесточённым в этом розыгрыше турнира. В первом матче швейцарцы остались в меньшинстве уже на 25-й минуте, когда счёт был 1:1, но сумели забить ещё два мяча. Венгерский клуб сумел только сократить отставание благодаря дублю Франка Боли.

Ответную встречу обслуживала бригада российского арбитра Сергея Карасёва, который показал шесть жёлтых карточек игрокам «Ференцвароша» (ещё одна досталась швейцарцам). В середине второго тайма два «горчичника» получил Аисса Лайдуни, из-за чего хозяевам пришлось доигрывать матч вдесятером. К тому времени счёт был 2:2, а в концовке «Янг Бойз» дожал соперника.

Ещё один пример стойкости продемонстрировала «Бенфика». Португальский клуб, отправивший «Спартак» в Лигу Европы, боролся в раунде плей-офф с голландским ПСВ. На своём поле лиссабонцы взяли верх со счётом 2:1 благодаря голам Рафаэла Силвы, которому ассистировал украинец Роман Яремчук, и Юлиана Вайгля.

Выездной поединок сложился для них тяжело. Уже в первом тайме поле покинул защитник Лукас Вериссимо, умудрившийся получить два предупреждения за полчаса. ПСВ очень старался вскрыть оборону португальцев, но она оказалась неприступной. Ни один из восьми ударов в створ не достиг цели. Не помогли даже замены, в результате которых голландцы почти 20 минут провели с четырьмя нападающими. «Бенфика» всё-таки прошла дальше и попала в одну корзину с «Зенитом».

Ещё одну путёвку разыгрывали австрийский «Ред Булл Зальцбург» и датский «Брондбю». В отличие от других команд, они стартовали в Лиге чемпионов сразу с раунда плей-офф. Австрийцы изначально были фаворитами в этом противостоянии и закономерно одержали две победы со счётом 2:1.

Оба победных гола забил молодой американец Бренден Ааронсон, причём в одной встрече он отличился на десятой минуте, а в другой — на последней. Победа «Ред Булла» означала, что Австрия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА и поднялась на девятое место.