Гвардиола признался, что хотел бы тренировать сборную
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«Да, это будет сборная. Следующим шагом будет сборная, если мне представится такая возможность. Мне будет нужен перерыв после семи лет в «Манчестер Сити». Мне нужно будет остановиться и оглянуться, научиться чему-то у других тренеров и, возможно, пойти этим путём. Я хотел бы поработать на Евро, на Кубке Америки, чемпионате мира», — цитирует специалиста Globo Esporte.
50-летний Гвардиола ранее также тренировал «Барселону» и «Баварию».
Ранее сообщалось, что Гвардиола, Манчини и Тухель претендуют на приз лучшему тренеру сезона от УЕФА.