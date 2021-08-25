Гвардиола признался, что хотел бы тренировать сборную

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что после окончания работы с английским клубом хотел бы возглавить одну из национальных сборных.

«Да, это будет сборная. Следующим шагом будет сборная, если мне представится такая возможность. Мне будет нужен перерыв после семи лет в «Манчестер Сити». Мне нужно будет остановиться и оглянуться, научиться чему-то у других тренеров и, возможно, пойти этим путём. Я хотел бы поработать на Евро, на Кубке Америки, чемпионате мира», — цитирует специалиста Globo Esporte.

50-летний Гвардиола ранее также тренировал «Барселону» и «Баварию».

Ранее сообщалось, что Гвардиола, Манчини и Тухель претендуют на приз лучшему тренеру сезона от УЕФА.