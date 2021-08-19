Гвардиола, Манчини и Тухель претендуют на приз лучшему тренеру сезона от УЕФА
- Reuters
По итогам голосования, в котором приняли участие тренеры 24 сборных, участвовавших в Евро-2020, тренеры 80 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне-2020/21, а также 55 спортивных журналистов из разных стран, была определена тройка финалистов.
Гвардиола в прошлом сезоне привёл «Манчестер Сити» к титулу чемпиона Англии, Манчини выиграл Евро-2020 со сборной Италии, а Тухель с «Челси» стал обладателем трофея Лиги чемпионов.
В женском футболе на аналогичную награду номинированы Льюис Кортес («Барселона»), Петер Герхардссон (сборная Швеции) и Эмма Хейз («Челси»).
Ранее УЕФА назвал финалистов в гонке за приз лучшему игроку сезона.