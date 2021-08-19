УЕФА назвал финалистов в гонке за приз лучшему игроку сезона
- Reuters
Список из трёх футболистов был определён голосованием жюри, в которое вошли тренеры 24 сборных, участвовавших в Евро-2020, тренеры 80 клубов, выступавших на групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).
В итоговый список вошли Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», Жоржиньо из «Челси» и его одноклубник Н'Голо Канте.
У женщин финалистками стали три игрока «Барселоны» — Лике Мартенс, Алексия Путельяс и Дженнифер Эрмосо.
Награды вручат 26 августа на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 в Стамбуле.
Ранее глава УЕФА Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Мюллера.