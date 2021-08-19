УЕФА назвал финалистов в гонке за приз лучшему игроку сезона

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил тройку финалистов в голосовании за лучшего игрока прошлого сезона.
УЕФА назвал финалистов в гонке за приз лучшему игроку сезона
  • Reuters

Список из трёх футболистов был определён голосованием жюри, в которое вошли тренеры 24 сборных, участвовавших в Евро-2020, тренеры 80 клубов, выступавших на групповых этапах Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА в сезоне 2020/21, а также 55 спортивных журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранных Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

В итоговый список вошли Кевин Де Брёйне из «Манчестер Сити», Жоржиньо из «Челси» и его одноклубник Н'Голо Канте.

У женщин финалистками стали три игрока «Барселоны» — Лике Мартенс, Алексия Путельяс и Дженнифер Эрмосо. 

Награды вручат 26 августа на жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов УЕФА-2021/22 в Стамбуле.

Ранее глава УЕФА Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Мюллера.

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