Серия А поддержит клубы, которые решат не отпускать своих футболистов на матчи сборных
- Reuters
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Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте турнира. В Серии А считают, что решение ФИФА не продлевать исключительные меры, позволяющие клубам отказаться отпускать игроков в национальные команды из-за коронавирусных ограничений, поставит клубы в неравное положение.
Схоже решение было принято в АПЛ, где клубы отказались отпускать игроков на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в «красный список» правительства Великобритании.
Ранее Инфантино обратился к Борису Джонсону по поводу участия игроков АПЛ в матчах сборных.