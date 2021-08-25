Серия А поддержит клубы, которые решат не отпускать своих футболистов на матчи сборных

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Итальянская Серия А объявила, что поддержит любой клуб, который примет решение не отпускать футболистов в национальные сборные для участия в международных матчах.
Серия А поддержит клубы, которые решат не отпускать своих футболистов на матчи сборных
  • Reuters
  • © Flavio Lo Scalzo/File Photo

Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте турнира. В Серии А считают, что решение ФИФА не продлевать исключительные меры, позволяющие клубам отказаться отпускать игроков в национальные команды из-за коронавирусных ограничений, поставит клубы в неравное положение.

Схоже решение было принято в АПЛ, где клубы отказались отпускать игроков на сентябрьские матчи сборных, которые пройдут в странах, занесённых в «красный список» правительства Великобритании.

Ранее Инфантино обратился к Борису Джонсону по поводу участия игроков АПЛ в матчах сборных.

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