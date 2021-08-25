Инфантино обратился к Борису Джонсону по поводу участия игроков АПЛ в матчах сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону по поводу участия игроков Английской премьер-лиги (АПЛ) в международных матчах.

«Отправка футболистов на матчи сборных — важный вопрос, требующий срочного решения. Я призываю каждую ассоциацию-член, каждую лигу и каждый клуб проявить солидарность, чтобы делать то, что правильно и справедливо для глобальной игры. Одни из лучших футболистов мира играют в лигах Англии и Испании. Эти страны также несут ответственность за сохранение целостности соревнований по всему миру», — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.

Клубы АПЛ приняли решение не отпускать своих игроков на сентябрьские матчи сборных в страны, занесённых в красный список Великобритании.

В красный список входят 26 стран, по возвращении из которых футболисты АПЛ должны отсидеть десятидневный карантин.

Ранее сообщалось, что ФИФА просит эвакуировать афганских футболисток.