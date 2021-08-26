«Шахтёр» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив «Монако»

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В ответном матче финального этапа квалификации Лиги чемпионов УЕФА донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с «Монако».
«Шахтёр» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив «Монако»
  • globallookpress.com
  • © VItalii Kliuiev

Встреча, проходившая на стадионе «Металлист» в Харькове, в основное время завершилась со счётом 2:1 в пользу «Монако». В дополнительное время «Шахтёру» удалось сравнять счёт и по итогам двух матчей пробиться в групповой этап (3:2). 

В составе «Монако» дубль на счету Виссама Бен-Йеддера. У «Шахтёра» в основное время отличился Марлос. В дополнительное время автоголом отметился футболист команды гостей Рубен Агилар.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в основном составе и провёл на поле 77 минут, после чего уступил место Софьяну Диопу.

Ранее сообщалось, что «Шериф» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

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