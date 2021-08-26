«Шахтёр» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, выбив «Монако»
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Встреча, проходившая на стадионе «Металлист» в Харькове, в основное время завершилась со счётом 2:1 в пользу «Монако». В дополнительное время «Шахтёру» удалось сравнять счёт и по итогам двух матчей пробиться в групповой этап (3:2).
В составе «Монако» дубль на счету Виссама Бен-Йеддера. У «Шахтёра» в основное время отличился Марлос. В дополнительное время автоголом отметился футболист команды гостей Рубен Агилар.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле в основном составе и провёл на поле 77 минут, после чего уступил место Софьяну Диопу.
Ранее сообщалось, что «Шериф» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.