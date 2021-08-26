«Спартак» и «Локомотив» узнали свои корзины при жеребьёвке группового раунда ЛЕ

Короткая ссылка
Завершившиеся матчи квалификации Лиги чемпионов определили посев российских клубов «Спартака» и «Локомотива» на грядущей жеребьёвке Лиги Европы.
«Спартак» и «Локомотив» узнали свои корзины при жеребьёвке группового раунда ЛЕ

При жеребьёвке группового этапа Лиги Европы «Локомотив» будет находиться во второй корзине, а «Спартак» — в третьей.

Изначально «Спартак» мог оказаться даже в четвёртой корзине, но проход в Лигу чемпионов имеющих высокий рейтинг «Зальцбурга» и «Янг Бойз» снял эту угрозу.

Жеребьёвка группового раунда Лиги Европы состоится в пятницу, 27 августа, в 14 часов.

Ранее «Бенфика», «Янг Бойз» и «Мальмё» стали участниками группового раунда ЛЧ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить