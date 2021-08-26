«Спартак» и «Локомотив» узнали свои корзины при жеребьёвке группового раунда ЛЕ

Завершившиеся матчи квалификации Лиги чемпионов определили посев российских клубов «Спартака» и «Локомотива» на грядущей жеребьёвке Лиги Европы.

При жеребьёвке группового этапа Лиги Европы «Локомотив» будет находиться во второй корзине, а «Спартак» — в третьей.

Изначально «Спартак» мог оказаться даже в четвёртой корзине, но проход в Лигу чемпионов имеющих высокий рейтинг «Зальцбурга» и «Янг Бойз» снял эту угрозу.

Жеребьёвка группового раунда Лиги Европы состоится в пятницу, 27 августа, в 14 часов.

Ранее «Бенфика», «Янг Бойз» и «Мальмё» стали участниками группового раунда ЛЧ.