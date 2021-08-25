«Бенфика», «Янг Бойз» и «Мальмё» стали участниками группового раунда ЛЧ

Состоялись ответные матчи финального этапа квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

В Эйндховене местный ПСВ на своем поле сыграл вничью с «Бенфикой» со счётом 0:0. Португальцы играли в меньшинстве с 34-й минуты из-за удаления Лукаса Вериссимо. По итогам двухматчевого противостояния дальше прошёл клуб из Лиссабона — 2:1.

В остальных матчах игрового дня «Ференцварош» на своём поле проиграл «Янг Бойз» (2:3), а «Лудогорец» дома победил «Мальмё» (2:1). Победа швейцарского клуба позволила ему пробиться на групповой этап Лиги чемпионов (результат двухматчевого противостояния — 4:2), а «Лудогорец», несмотря на победу, вылетел в Лигу Европы — первая игра завершилась его поражением от «Мальмё» — 0:2 (общий счёт — 3:2).

Ранее сообщалось, что Карасёв обслужит матч квалификации ЛЧ «Ференцварош» — «Янг Бойз».