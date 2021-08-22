Карасёв обслужит матч квалификации ЛЧ «Ференцварош» — «Янг Бойз»

Российская бригада судей во главе с Сергеем Карасёвым получила назначение на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА «Ференцварош» — «Янг Бойз».

Встреча состоится 24 августа. Помогать Карасёву на линии будут соотечественники Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервным арбитром назначен ещё один россиянин Владимир Москалёв. За VAR будет отвечать немецкий Рефери Марко Фриц, помогать ему будет соотечественник Кристиан Дингерт.

Первый матч между командами в Швейцарии завершилась победой «Янг Бойз» (3:2).

Ранее в «Енисее» назвали убийством судейство в матче ФНЛ со «СКА-Хабаровском».