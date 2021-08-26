Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА

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Австрийский «Зальцбург» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, что дало возможность Австрии обойти Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА
  • Reuters

В ответном матче квалификации Лиги чемпионов «Зальцбург» на выезде обыграл датский «Брондбю» со счётом 2:1. Австрия поднялась на девятую позицию, Россия — на десятую.

Австрия теперь имеет 31,050 балла. Показатель России — 30,682. 26 августа Австрия может увеличить отрыв от России, поскольку в Лиге конференций австрийские «Штурм», «Рапид» и ЛАСК сыграют ответные матчи раунда плей-офф квалификации турнира.

Ранее сообщалось, что «Шериф» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

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