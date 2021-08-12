Герой момента: как выход на замену Кепы принёс «Челси» победу над «Вильярреалом» в серии пенальти в Суперкубке УЕФА

«Челси» в серии пенальти обыграл «Вильярреал» и во второй раз стал обладателем Суперкубка УЕФА. Основное время матча, который обслуживал российский судья Сергей Карасёв, закончилось вничью — на гол Хакима Зиеша ответил результативным ударом Жерар Морено. Главным героем «лотереи» стал специально вышедший на замену вратарь Кепа Аррисабалага. Он парировал удары Айссы Манди и Рауля Альбиоля и помог своей команде одержать победу.

Матч за Суперкубок УЕФА давно превратился в приятную традицию для всего европейского футбола. Противостояние действующих обладателей Лиги Европы и Лиги чемпионов де-юре закрывает предыдущий сезон, а де-факто открывает новый.

На этот раз трофей в североирландском Белфасте оспаривали «Челси» и «Вильярреал». Лондонцы в пятый раз в истории получили возможность выиграть Суперкубок. При этом в их активе до сих пор значилась только одна победа. В 1998-м подопечные Джанлуки Виалли с минимальным счётом одолели «Реал».

Далее последовали три поражения. В 2012-м синие уступили «Атлетико» (1:4), спустя год — «Баварии» в серии пенальти, а в 2019-м — «Ливерпулю» также в «лотерее».

В свою очередь, «Вильярреал» никогда прежде в данном турнире участия не принимал, поскольку не выигрывал еврокубков. Однако учитывая успешность экс-наставника «Спартака» Унаи Эмери в ЛЕ, клуб вполне мог рассчитывать на везение и в Северной Ирландии.

Российские болельщики же вполне могли в данном противостоянии поддержать Сергея Карасёва. Отечественный судья на высоком уровне отработал три встречи Евро-2020 и получил ещё одно ответственное назначение.

Что касается составов команд, то было бы крайне интересно посмотреть на Ромелу Лукаку в футболке «Челси», но действующие обладатели ЛЧ не успели завершить покупку форварда у «Интера». А некоторых лидеров Томас Тухель решил поберечь. Так, на скамейке остались Жоржиньо, Мэйсон Маунт и Сесар Аспиликуэта. Зато в старте оказались Каллум Хадсон-Одои, Трево Чалоба и Хаким Зиеш.

Свои потери имелись и у соперника. Из-за травм остались вне заявки Дани Парехо, Франсис Коклен и Самуэль Чуквезе. Не нашлось места на скамейке и 20-летнему экс-полузащитнику «Локомотива» Никите Иосифову, который переехал в Испанию в июле.

С первых минут стало понятно, в каком именно ключе будет проходить матч. «Челси» забрал мяч под свой контроль, а «Вильярреал» низким блоком опустился к собственной штрафной, даже не пытаясь включать прессинг. Особенно жарко у ворот действующего обладателя ЛЕ было в первые минуты. Соперник активно атаковал как левым флангом, где вперёд регулярно подключался Маркос Алонсо, так и правым, где расположился Хадсон-Одои.

Не заставил себя ждать и первый опасный момент. После подачи углового Тимо Вернер исхитрился пробить с близкой дистанции, но Серхио Асенхо продемонстрировал чудеса реакции. Вскоре Н'Голо Канте отметился чуть неточным выстрелом в дальний угол из-за пределов штрафной.

Затем «Вильярреалу» удалось немного успокоить игру, но это был всего лишь небольшой отрезок. Вскоре «Челси» снова подавил оппонента. Владение командой мяча к середине первого тайма перешло за отметку в 70%, а в итоге к перерыву составило 66%.

Правда, до поры до ударов дело доходило всё же нечасто. Лондонцы искали свободное пространство на краях, но в чужую штрафную практически не проникали. Тем не менее на 27-й минуте им удалось абсолютно закономерно открыть счёт. И вновь футболисты испанской команды не удержали на левом фланге Алонсо. Вернер замкнуть прострел партнёра не успел, зато набегающий вторым темпом Зиеш расстрелял створ. Альфонсо Педраса откровенно пропустил его подключение.

Забив, синие отдали инициативу сопернику. Это выглядело для них вполне логичным шагом, ведь подопечные Томаса Тухеля теперь имели отличную возможность организовывать контратаки. Вот только и «Вильярреал» начал создавать моменты. Очень быстро едва не отличился новичок коллектива Булайе Диа, который после проникающей передачи Хуана Фойта вышел практически один на один с Эдуардом Менди, но пробил прямо в своевременно сократившего дистанцию сенегальца.

А уже в компенсированное арбитром время отличный шанс упустил Альберто Морено. После подачи с фланга полузащитник слёту пробил с линии вратарской, но попал в перекладину. Между тем «Челси» остался без автора мяча. Зиеш практически на ровном месте повредил руку и вынужден был уступить место на поле Кристиану Пулишичу.

Что касается Карасёва, то он вышел на первый план незадолго до перерыва, когда показал одну за другой две жёлтые карточки: сначала Антонио Рюдигеру за опасную игру, а затем и Тухелю за несогласие с решением рефери.

Во втором тайме «Вильярреал» продолжил губить 100%-ные моменты. На 52-й минуте великолепный шанс отличиться упустил до того практически незаметный Жерар Морено. Впрочем, атаку соперника неудачным выносом начал Менди. Он поскользнулся, выбивая мяч от ворот, и покатил его прямо на Диа. Тот своевременно выполнил передачу на Морено, который пробил низом в дальний угол, но попал в штангу. А повтор показал, что Эдуард кончиками пальцев всё-таки задел снаряд и спас команду.

Абсолютно не ладилась игра у «Челси» и в дальнейшем. Много ошибок допускал в опорной зоне Матео Ковачич, которого далеко не всегда успевал страховать Канте. Совершенно ничего не получалось у Пулишича. Наконец, необъяснимые ошибки допускали защитники, в частности Чалоба.

Почувствовав это, Эмери решил увеличить давление на его фланг и бросил в бой Первиса Эступиньяна. Тухель вскоре ответил своей тройной рокировкой. Немец выпустил на замену Жоржиньо, Мэйсона Маунта и Андреаса Кристенсена. Таким образом, он освежил все линии команды, которая выглядела явно уставшей.

Эмери вскоре также «влил свежую кровь», выпустив Марио Гаспара и Мой Гомеса. В конце концов, давление «Вильяреалла» дало свои плоды. На 73-й минуте испанский коллектив совершил перехват на чужой половине поля и тут же провёл результативную атаку.

Морено выполнил отличную передачу в штрафную на Диа. Новичок опередил оппонента и пяткой сделал скидку на Жерара, который спокойно отправил мяч под перекладину.

Только после этого лондонцы проснулись и активизировались, но времени на то, чтобы вырвать победу в основное время, не оставалось, да и футболисты обеих команд не стремились излишне рисковать. Таким образом, матч за Суперкубок УЕФА в четвёртый раз подряд перешёл в дополнительное время.

Оно продолжилось в том же ключе, что и концовка второго тайма. «Челси» владел преимуществом и атаковал. Неудивительно, что именно синие создали опасный момент. Пулишич благодаря серии рикошетов оказался с мячом практически в чужой вратарской, но немного не попал в дальний угол.

Затем вышедший на замену Аспиликуэта упал в штрафной после контакта с Эступиньяном, но Карасёв лишь развёл руками в стороны, показав, что нарушения правил не было.

Во втором экстра-тайме синие упустили ещё один шанс. Маунт после неудачной обработки Пау Торреса наносил удар метров с 15-ти, однако Асенхо вытащил мяч из ближнего угла. Но в целом соперники демонстрировали готовность к серии пенальти.

А Тухель незадолго до свистка арбитра специально под «лотерею» произвёл замену вратарей: место Менди на последнем рубеже занял Кепа Аррисабалага. А вот Эмери помощью Херонимо Рульи, который вытащил для команды серию в финале ЛЕ с «Манчестер Юнайтед» и реализовал решающую попытку, пользоваться не стал.

Для «Челси» «лотерея» началась неудачно. Асенхо взял первый же удар оппонента с «точки», не позволив отличиться Хаверцу. Мало того, он едва не парировал и выстрел опытного Аспиликуэты.

Однако у «Вильярреала» ошибку быстро допустил вышедший на замену Манди, который не сумел переиграть свежего Аррисабалагу.

В дальнейшем футболисты не промахивались, но игроки лондонцев исполняли свои попытки всё увереннее. Первой серии командам на этот раз не хватило, но и до ударов вратарей дело не дошло. Решающей стала осечка Рауля Альбиоля. 35-летний защитник отправил снаряд в левый от себя угол на удобной высоте, и Кепа снова спас команду и помог ей завоевать трофей.

Таким образом, лондонцы лишь с третьей попытки взяли Суперкубок УЕФА в серии пенальти, а заодно отомстили за «МЮ». Главным героем стал резервный вратарь Аррисабалага, неожиданно брошенный в бой вместо Менди. Риск Тухеля полностью оправдался, и вслед за ЛЧ он выиграл с «Челси» Суперкубок УЕФА.